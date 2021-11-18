Саакашвілі стало гірше: його без свідомості забрали на ношах після зустрічі з адвокатом

"Міша виходив після зустрічі з адвокатами, послизнувся і впав. Після цього я не чув Його голосу, очі він не відкривав. Вони привезли носилки і відвезли його... До цього він відчував себе дуже погано", - заявив він.

Адвокат заявив, що він поки не знає який стан Саакашвілі в даний час.

Водночас український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що комісія експертів для оцінки адекватності та своєчасності надання медичних послуг Саакашвілі 16 листопада здійснила візит до медзакладу в'язниці. Експерти оглянули і констатували, що Саакашвілі повинен бути негайно переведений для належного лікування у відділення інтенсивної терапії мультифункціонального стаціонару.

"Стан пацієнта комісія оцінила як критичний. Такий висновок є підтвердженням інформації про поточний стан здоров'я Міхеїла, озвученої медичними експертами Центру "Емпаті" та особистого лікаря Ніка Кіпшидзе", - написала вона.

При цьому вона додала, що комісія встановила діагнози Саакашвілі, а саме енцефалопатія Верніке, прогресуюча гіпокаліємія, анемія, таласемія. При цьому фахівці заявили, що існує ймовірність шлункової кровотечі.

"Серед очікуваних ускладнень: епілептичний статус або кома, летальна аритмія, ниркова недостатність, серцева недостатність; у разі припинення голодування велика ймовірність розвитку рефідинг-синдрому (РФС – комплекс життєзагрозних метаболічних порушень).", - додала Денисова.