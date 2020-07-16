Саакашвілі: зрив законопроекту щоло "зеленого" тарифк закриє інвестиції в Україну назавжди

Зрив голосування за законопроект №3658 про підтримку виробників електроенергії з відновлюваних джерел поставить під загрозу подальші іноземні інвестиції в Україну.

Про це заявив голова Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Україна зараз не може собі дозволити такі прецеденти. Тому що дуже важко уявити, що після такого в країну хтось буде вкладати гроші. Єдина можливість вибудувати відносини з інвесторами - це завоювати довіру в тому, що правила не будуть змінюватися походу, а саме це і станеться, якщо парламент провалить цей законопроект", - написав Михайло Саакашвілі.

Варто відзначити, що компроміс уряду з іноземними інвесторами був досягнутий після багатомісячних переговорів. Ці домовленості були зафіксовані в Меморандумі і лягли в основу законопроекту №3658. Розгляд цього проекту очікується завтра, 17 липня.

"Зараз є загроза того, що завтра навіть цей крихкий компроміс завалять. Це буде означати, що чверть усіх інвестицій в Україну будуть в один день втрачено, сотні тисяч людей в суміжних областях можуть втратити роботу, а Україна буде сильно схожим на Венесуели", - зазначив Саакашвілі.

За словами голови Виконавчого комітету реформ, парадокс в тому, що президент Володимир Зеленський підтримав компроміс з інвесторами, а саме пропрезидентська фракція "Слуга народу" його може провалити.

"Я розумію, що там є різні лобістські інтереси, але мені здається, це той випадок, коли депутати мають поставити інтереси країни і довгострокових інвестиційних можливостей набагато вище", - підсумував Саакашвілі.

Нагадаємо, в п'ятницю, 17 липня очікується голосування в другому читанні за законопроект №3658, який передбачає зниження "зеленого" тарифу на основі меморандуму між урядом України та міжнародними інвесторами, за посередництва європейського Енергоспівтовариства.

Раніше інвестори заявляли, що прийняття рішень не погоджених у меморандумі змусить їх звертатися в міжнародні арбітражі. За підрахунками Центру Разумкова, загальна сума збитків для України в арбітражах може досягати 250 млрд грн.

На початку липня Конгресмени США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в переговорах з інвесторами в зелену енергетику і допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, законодавче впровадження положень меморандуму дозволить Україні заощадити близько 2 млрд євро до 2030 року. Також він зазначив, що пропонований для прийняття в парламенті законопроект повинен повністю грунтуватися на положеннях, які прописані в меморандумі.

Нагадаємо, енергетична галузь України переживає кризу. Всі без винятку державні компанії на ринку електроенергії накопичили багатомільярдні борги. Зокрема, борги державного "Гарантованого покупця" перед інвесторами в зелену енергетику перевищили 19 млрд грн.