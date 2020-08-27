Саакашвілі має намір повернутися до Грузії: що відомо

Голова Виконавчого комітету реформ при президенті України та колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив про намір повернутися на батьківщину. Зокрема, він хоче повернутися в грузинську політику і оголосив про включення у виборчу кампанію.

РБК-Україна зібрало все, що відомо на даний момент.

Саакашвілі пообіцяв повернутися до Грузії

Сьогодні вранці Михайло Саакашвілі опублікував відео, в якому назвав Україну другим домом, але постійно стежив за подіями в Грузії. Він також вибачився перед грузинами за свої помилки в минулому і пообіцяв повернутися.

"Але коли я чую про події в Грузії, то точно знаю, що ми можемо жити набагато краще, і кожен грузин може бути набагато багатшим. І разом у нас це вийде. Я повертаюся!", - заявив Саакашвілі.

Участь у виборчій кампанії

Пізніше Саакашвілі уточнив, що активно включився в грузинську виборчу кампанію напередодні Національних виборів до парламенту. При цьому паралельно він продовжує виконувати обов'язки голови українського виконкому Національної ради реформ.

Саакашвілі не припиняв участь в політичному житті Грузії

Прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж також опублікувала його офіційний коментар.

"Коли я приїхав до України в 2013 році і фізично перебував тут, я безперервно брав участь у діяльності моєї партії в Грузії. Де б я не був, я завжди буду вірним сином двох дружніх країн - Грузії та України. Я завжди буду допомагати двом своїм батьківщинам ставати ще кращими, ще успішнішими", - підкреслив він.

Реакція влади Грузії

Міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані відреагував на звернення. На кордоні Грузії на Саакашвілі чекає процедура затримання.

"Ми, звичайно, вітаємо, якщо він знайде сили і прибуде до Грузії. Його, безсумнівно, на кордоні чекає процедура затримання і, звичайно ж, грузинська в'язниця. Він знаходиться у розшуку, і вироки, винесені проти нього кількома інстанціями, набули чинності, які він може потім переглянути, коли буде перебувати в грузинській в'язниці", - заявив міністр.

Зазначимо, у Грузії Саакашвілі заочно засуджений на шість років по справі про побиття в 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі. Він також заочно засуджений до трьох років тюремного ув'язнення за перевищення службових повноважень у справі про вбивство у 2006 році банківського службовця Сандро Гіргвліані.

У Зеленського відреагували на заяву Саакашвілі

Офіс президента Володимира Зеленського в коментарі РБК-Україна зазначив, що Саакашвілі залишається лідером грузинської партії "Єдиний національний рух", яка має непогані шанси показати високі результати на парламентських виборах цієї осені.

"Ми не можемо коментувати рішення Саакашвілі, адже жодним чином не збираємося втручатися у внутрішні справи Грузії, і тим більше - у виборчий процес в іншій державі", - зазначили в офісі Зеленського, назвавши очевидним бажання Саакашвілі.

При цьому Національна рада реформ при президентові України продовжить ефективно працювати, оскільки його робота не залежить від однієї людини, навіть якщо це глава виконавчого комітету.

"За відсутності керівника у виконавчому комітеті Нацради реформ його обов'язки виконуватиме його заступник Олександр Ольшанський - дуже професійна і ефективна людина", - додали в ОП.

Також в офісі не виключили, що в майбутньому Зеленський внесе зміни до складу виконавчого комітету. А експертна робота та засідання Нацради продовжаться в плановому режимі.

ОП підкреслює, що у представників влади не було конфліктів з Саакашвілі. В той же час його заява стала несподіванкою.

"Але ми поважаємо його рішення, його патріотизм і відповідальність перед Грузією", - додали в Офісі президента.

У Зеленського також заперечують тиск на Саакашвілі, оскільки після свого звернення він редагував повідомлення в Facebook. Також повідомили, що з ним ще не виходили на зв'язок.