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До Саакашвілі не пропускають особистого лікаря. Медик змушений чекати 5-7 годин, - омбудсмен

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Грузія, Середа 17 листопада 2021 12:09
До Саакашвілі не пропускають особистого лікаря. Медик змушений чекати 5-7 годин, - омбудсмен Фото: до Михайла Саакашвілі в медустанову в'язниці не пускають особистого лікаря (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

До колишнього президента Грузії та громадянина України Михайла Саакашвілі не допускають особистого лікаря Ніку Кіпшидзе. Медик змушений чекати по 5-7 годин біля входу до в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової в Telegram.

Зараз Саакашвілі перебуває у в'язниці №18. Його особистого медика зможуть допустити до нього лише з дозволом, який видають тільки у випадках погіршення стану здоров'я.

"Під час останнього відвідування в аналізах Михайла було виявлено критично низький рівень калію, дефіцит якого призводить до погіршення роботи серцево-судинної системи. Стабілізувати стан його здоров'я можна лише медичними препаратами, але через недопуск особистого лікаря Михайло відмовився їх приймати", - зазначила Денисова.

Водночас Кіпшидзе під час зустрічі з омбудсменом 16 листопада наголосив, що екс-президент Грузії готовий припинити голодування, якщо його помістять до багатопрофільної цивільної лікарні для проходження реабілітації. Також медик вважає, що в медзакладі в'язниці №18 не може бути забезпечено проведення всіх необхідних заходів щодо виведення Саакашвілі з голодування.

"Після завершення зустрічі о 23:00 Ніка повернувся до в'язниці чекати на можливість допуску до Михайла Саакашвілі. Двогодинне очікування не дало результатів - дозвіл на відвідування так і не було надано. Сьогодні Ніка Кіпшидзе продовжуватиме спроби побачити Михайла", - написала Денисова.

Нагадаємо, зараз стан здоров'я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі - стабільний. Його життєво важливі параметри у нормі.

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Міхеіл Саакашвілі Денисова
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