S&P покращило прогноз росту ВВП України в 2019 році

Міжнародне кредитне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) підвищило прогноз росту реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2019 році до 3,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані S&P.

За даними агентства, прогноз росту реального ВВП України в 2019 році покращився з 2,5% до 3,2%. Також S&P очікує, що в наступні три роки ВВП України стабілізується на рівні 3%.

"Україні доведеться залучати більше інвестиційних потоків з-за кордону для більш значного і стійкого зростання (ВВП - ред.). У цьому контексті законодавчі зусилля нинішнього уряду щодо проведення земельної реформи можуть підняти зростання в порівнянні з нашими поточними прогнозами, так само, як і потенційні поліпшення в діловому середовищі", - йдеться в повідомленні S&P.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рейтингове агентство S&P підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній та національній валютах до рівня "В" з рівня "В-". Також агентство затвердило для України стабільний прогноз.

Як писало РБК-Україна, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз щодо зростання економіки України у 2019 році до 3,4%. Також агентство Fitch Ratings покращило прогноз зростання реального ВВП України на 2020 рік з 3,1% до 3,2%. У 2021 році, за даними агентства, очікується зростання ВВП на 3,5%.