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S&P знизило рейтинг Росії "вибіркового дефолту"

Фото: S&P визнало дефолт Росії (spglobal.com)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинги Росії в іноземній валюті до"вибіркового дефолту". Це сталося через збільшені ризики того, що Москва не зможе і не захоче виконати свої зобов'язання перед іноземними власниками боргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

S&P повідомило у своїй заяві, що Росія здійснила виплати купона і основного боргу за доларовими єврооблігаціями в рублях в понеділок.

"Зараз ми не очікуємо, що інвестори зможуть конвертувати ці рублеві платежі в долари, еквівалентні спочатку належним сумам, або що уряд конвертує ці платежі протягом 30-денного пільгового періоду", - відзначили в S&P.

Агентство заявило, що в найближчі тижні санкції щодо Росії, ймовірно, будуть ще більш посилені, що "завадить готовності і технічним можливостям Росії дотримуватися умов своїх зобов'язань перед іноземними власниками боргу".

Зіткнувшись з хвилями санкцій у зв'язку з вторгненням в Україну, Росія може зіткнутися з першим суверенним зовнішнім дефолтом більш ніж за століття. Росія не оголошувала дефолту за своїм зовнішнім боргом після революції 1917 року, але її облігації тепер стали гарячою точкою в її економічній боротьбі із західними країнами.

Дефолт був неймовірний до недавнього часу, коли Росія отримала інвестиційний рейтинг напередодні вторгнення 24 лютого в Україну.

S&P присвоює вибірковий рейтинг дефолту, коли вважає, що боржник вибірково не виконав свої зобов'язання по конкретному випуску або класу зобов'язань, але продовжить своєчасно виконувати свої платіжні зобов'язання по інших випусках або класам зобов'язань.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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