S&P Global знову підтвердило Банку Альянс високі кредитні рейтинги міжнародного рівня

З часів економічної та політичної кризи 2014-2015 років, який мав вкрай негативний ефект на банківську систему країни в цілому, в 2019 році Банк Альянс став першим з банків зі 100% українським капіталом, хто отримав міжнародний кредитний рейтинг інвестиційного рівня «В» (короткостроковий) з прогнозом «Стабільний».

У 2020 році, в рамках щорічної процедури оновлення рейтингу, Альянс зберіг свої позиції - рейтингове агентство S&P Global високо оцінило динаміку розвитку банку і зміцнення його бізнес-позицій, підтвердивши міжнародний кредитний рейтинг банку на тому ж рівні.

«Standard & Poor's входить в трійку найбільш авторитетних міжнародних рейтингових агентств, і для нас вкрай важливо, що вони щороку високо оцінюють діяльність нашого банку. Міжнародний кредитний рейтинг відображає незалежну думку про кредитоспроможність і надійність банку», - коментує Юлія Фролова, голова правління АТ «Банк Альянс».

Серед ключових аспектів діяльності Банку, представники агентства S&P відзначили наявність адекватно структурованої подушки ліквідності, вкрай низький показник проблемної заборгованості (менше 1%), а також ряд інших позитивних індикаторів низькоризиковості кредитного портфеля - короткостроковість (74% позик закриваються в перспективі 1 року), невелика частка кредитів, номінованих в іноземній валюті (31% від загального обсягу портфеля), і той факт, що валютні кредити видані здебільшого компаніям, які отримують валютну виручку.

Альянс - український банк, який спеціалізується на обслуговуванні підприємств малого, середнього бізнесу та агровиробників. За розміром чистих активів, банк займає 26-у позицію серед 74 банків України і 10-у позицію серед банків з українським капіталом: за даними на 1 жовтня 2020 року, вартість його чистих активів - 5 150 млн грн.

«Співпраця з міжнародними інституціями - один з пріоритетів в стратегії розвитку банку. Сьогодні ми в партнерстві з Європейським інвестиційним банком розвиваємо приватний сектор економіки, агросектор і проекти з енергоефективності. Паралельно з участю банку в ряді міжнародних програм підтримки та розвитку бізнесу в Україні, для нас важливим є незалежна висококваліфікована оцінка результатів цієї кооперації з міжнародними партнерами - саме тому банк співпрацює з S&P. Альянс в черговий раз високо відзначили на міжнародному рівні - це допоможе нам розширити коло українських та міжнародних партнерів, і зберегти високі темпи розвитку банку» - прокоментувала Юлія Фролова.