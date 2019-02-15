РЗ просить Мінекономіки РФ скасувати заборону на ввезення українських двигунів

Виробництва даних агрегатів на території РФ немає, що поставило під сумнів реалізацію інвестпрограми РЖД

Российские железные дороги (РЖД) просят Министерство экономики Российской Федерации отменить запрет на ввоз украинских двигателей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Belprauda.org".

Издание отмечает, что согласно постановлению правительства РФ в Российскую Федерацию запретили ввоз украинских электрических двигателей и генераторов, электрогенераторных установок и вращающихся электрических преобразователей.

Фото: документы

Подчеркивается, что проблема данного запрета заключается в том, что производства данных агрегатов на территории Российской Федерации нет, а это, в свою очередь, поставило под вопрос так называемую инвестиционную программу ОАО "РЖД" "Приобретение тягового подвижного состава на период 2019-2025 гг.", на которую ежегодно планировалось тратить порядка 50-60 миллиардов рублей.

Указано, что именно эта программа представляет собой единственную возможность российской системе железнодорожных перевозок избежать коллапса.

"РЖД… обращается с письмом в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой отменить меры, запрещающие с предприятий Украины ввоз в Российскую Федерацию вышеописанных агрегатов… Провал импортозамещения по всем фронтам в РФ очевиден. А письмо руководства РЖД - как самый яркий маркер ее технологического и производственного потенциала", - подчеркивает издание.

"Рассмотреть вопрос поддержки отечественных производителей в рамках импортозамещения, а на период реализации проектов ходатайствовать об отмене мер, запрещающих ввоз в Российскую Федерацию тяговых электродвигателей и генераторов с предприятий Украины", - сказано в тексте документа.

Напомним, в 2015 году в Минобороны России сообщали, что РЖД заплатит 500 млн рублей за железную дорогу в обход Украины.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2017 года Российская Федерация запустила поезда в обход Украины.