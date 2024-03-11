РЖД и не только. В России перестал работать ряд цифровых сервисов
В России произошел массовый сбой в работе цифровых сервисов. В частности, пользователи жалуются на прекращение работы сайта РЖД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Вечером 11 марта в ряде регионов России не работает сайт "Российских железных дорог", из-за чего у пользователей нет возможности купить билеты в онлайн-формате.
Фото: проблемы с работой сайта РЖД в России (скриншоты)
Также в России не работает портал "Госуслуг". Россияне массово жалуются, что сайт "не отвечает".
Фото: проблемы с работой портала Госуслуг (скриншоты)
При этом наблюдаются проблемы в работе сайтов: московского метро, портала мэра и правительства Москвы, карьерного портала правительства Москвы, портала поставщиков и не только.
Фото: в России проблемы с цифровыми сервисами (скриншоты)
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 11 марта, утром в России уже наблюдался сбой в работе ряда сервисов.
В частности, перебои зафиксированы как в самой Москве, так и в других регионах РФ.
К примеру, пользователи транспортных карт "Тройка" (используется для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы, Московской области и в 38 регионах РФ) начали сообщать о массовом сбое в работе системы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.