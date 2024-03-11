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РЖД и не только. В России перестал работать ряд цифровых сервисов

Понедельник 11 марта 2024 20:50
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РЖД и не только. В России перестал работать ряд цифровых сервисов Фото: В России перестал работать сайт РЖД (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

В России произошел массовый сбой в работе цифровых сервисов. В частности, пользователи жалуются на прекращение работы сайта РЖД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Вечером 11 марта в ряде регионов России не работает сайт "Российских железных дорог", из-за чего у пользователей нет возможности купить билеты в онлайн-формате.

Фото: проблемы с работой сайта РЖД в России (скриншоты)

Также в России не работает портал "Госуслуг". Россияне массово жалуются, что сайт "не отвечает".

Фото: проблемы с работой портала Госуслуг (скриншоты)

При этом наблюдаются проблемы в работе сайтов: московского метро, портала мэра и правительства Москвы, карьерного портала правительства Москвы, портала поставщиков и не только.

Фото: в России проблемы с цифровыми сервисами (скриншоты)

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 11 марта, утром в России уже наблюдался сбой в работе ряда сервисов.

В частности, перебои зафиксированы как в самой Москве, так и в других регионах РФ.

К примеру, пользователи транспортных карт "Тройка" (используется для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы, Московской области и в 38 регионах РФ) начали сообщать о массовом сбое в работе системы.

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