Рютте отреагировал на заявление Трампа о дружбе с Путиным
Встречи лидеров ядерных государств являются вполне нормальным явлением, а президент США Дональд Трамп прилагает огромные усилия для достижения мира в Украине.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.
Во время общения с журналистами перед встречей "Коалиции желающих" в Берлине 19 ноября Марка Рютте спросили, беспокоит ли его то, что Дональд Трамп назвал российского диктатора Владимира Путина своим другом.
В ответ генсек НАТО отметил важность диалога между руководителями крупных стран и похвалил американского президента за его миротворческие инициативы.
"Не забывайте: Россия и США - крупные ядерные государства. Китай - это будущее ядерное государство. Важно, чтобы лидеры встречались, в том числе и из ядерных государств. Так что вполне нормально, что эти люди встречаются, что они пытаются договориться о лучшем пути вперед", - пояснил он.
Отдельно Рютте отметил роль главы Белого дома в урегулировании войны против Украины.
"Президент Трамп постоянно прилагает геркулесовые усилия для достижения мира в Украине, и я могу только похвалить его за это", - подчеркнул генсек Альянса.
Он также добавил, что совершенно не волнуется из-за трехстороннего саммита в Китае с участием Трампа, Путина и Си Цзиньпина, назвав такие переговоры важными.
Марк Рютте отметил, что на встрече в Берлине союзники сосредоточятся на двух главных вопросах - установлении мира в Украине и ее усилении, пока идет война.
По его словам, два дня назад на заседании в Брюсселе партнеры договорились обеспечить ВСУ необходимым оружием и помощью на следующую зиму и последующий период.
Генсек НАТО также поблагодарил канцлера Германии Фридриха Мерца за организацию берлинской встречи, а спецпосланников США Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру - за их работу над мирным процессом.
Саммит Трампа, Си и Путина в Китае
Напомним, что сегодня, 19 ноября, в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС состоялась первая в истории трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, главы КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина.
Перед началом саммита Трамп и Путин провели двустороннюю встречу, в ходе которой американский лидер заявил, что обе стороны якобы стремятся к завершению войны в Украине.
В то же время, все, что известно о подготовке к саммиту, свидетельствовало, что Пекин заранее выстроил протокол так, чтобы подчеркнуть неравенство статусов участников - Си Цзиньпин лично встретил Трампа в аэропорту и посадил рядом на приеме, тогда как главу Кремля держали в стороне.
Сами переговоры трех лидеров продолжались около полутора часов. По их итогам стороны приняли декларацию о мире, сосредоточившись на понижении ядерных рисков, однако никаких прорывных решений по прекращению войны РФ против Украины так и не объявили.
Более того, зачем лидерам понадобилась эта встреча и какие риски она несет для Киева, читайте в материале РБК-Украина.