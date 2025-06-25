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Рютте раскрыл роль США в возможной защите ЕС от российской агрессии

Среда 25 июня 2025 10:23
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Рютте раскрыл роль США в возможной защите ЕС от российской агрессии Фото: Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил приверженность США статье 5 Альянса и подчеркнул важность равенства в расходах на оборону.

Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время общения с прессой перед саммитом Альянса, передает корреспондент РБК-Украина.

Он призвал Канаду и европейские страны ускорить финансирование, чтобы эффективно противостоять российской агрессии.

"Для меня совершенно понятно, что Соединенные Штаты полностью преданы НАТО, полностью преданы статье 5, и да, есть также ожидания, которое сегодня оправдается, что канадцы и европейцы ускорят свои расходы, обеспечивая, чтобы мы не только могли защитить себя от русских и других, но и уравняли расходы. И это справедливо, что мы тратим столько же, сколько тратят США", - сказал он.

Рютте также подчеркнул, что основа статьи 5 взаимная защита союзников независимо от формы атаки, будь то кибератака или гибридная.

Он отметил, что детали не должны ставить под сомнение готовность НАТО защищать каждого члена.

"Самое важное в статье 5 и лучшее в ней то, что четко указано, что мы защищаем друг друга, когда на нас нападают. Но вы всегда будете получать все эти вопросы, но это кибератака, или эта гибридная атака, мы никогда не вдаемся в эти детали", - подчеркнул Рютте.

Напомним, что Великобритания достигнет новой цели НАТО по расходам 5% ВВП на национальную безопасность до 2035 года.

Ожидается, что на саммите НАТО в Нидерландах 32 страны-члена, включая Великобританию, согласятся на цель в 5%, причем 3,5% должны пойти на основную оборону, а остальные 1,5% - на оборонные сферы.

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