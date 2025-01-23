Рютте поддержал "ультиматум" Трампа России и призвал Европу "душить" российскую экономику
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал угрозы президента США Дональда Трампа по усилению санкций против России, если Москва не прекратит войну против Украины. Призвал ЕС "задушить" российскую экономику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рютте в интервью CNBC в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
"Я был очень, очень доволен позицией Трампа по усилению санкций против России. Мы знаем, что дела в российской экономике идут ужасно плохо, и санкции помогут", - заявил Рютте.
Генеральный секретарь НАТО выразил надежду, что ЕС также усилит санкции против России, чтобы "задушить" ее экономику и уменьшить военную казну.
"Трамп прав, Украина ближе к Европе, но Трамп также прав, что это геополитический конфликт, поэтому я уверен, что США хотят, чтобы он закончился хорошим и прочным соглашением", - добавил он.
Санкции против России
После начала полномасштабного вторжения Запад ввел ряд санкций и ограничений против Российской Федерации, чтобы ослабить ее экономику и способность вести войну. Среди основных мер были отключение от платежной системы SWIFT, замораживание активов и ограничение доступа к технологиям, включая чипам и программному обеспечению.
Вчера, 22 января, Трамп заявил, что может ввести новые санкции против России, если диктатор Владимир Путин откажется садиться за стол переговоров с Украиной.
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