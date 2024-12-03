Рютте озвучил три ключевых направления помощи НАТО для Украины, среди них нет приглашения в Альянс

По его словам, в первую очередь необходимо помочь Украине как можно лучше восстановить энергетические сети и энергетическую инфраструктуру.

"Мы не можем допустить превращения зимы в оружие против Украины. Мы этим утром обсуждали это с (госсекретарем США - ред.) Тони Блинкеном, и это является решающим элементом", - сказал Рютте.

Второе направление - это обеспечение надежной противовоздушной обороны в Украине.

"Мы уже сделали немало, но должно быть сделано больше, чтобы страна была в как можно большей безопасности с точки зрения противовоздушной защиты. Третье: мы должны убедиться, что военная помощь поступает в Украину", - подчеркнул Рютте.

Перспективы членства Украины в НАТО

Украина рассматривает членство в НАТО как самый надежный способ гарантировать свою безопасность, однако некоторые страны, в частности Венгрия, выступают против ее вступления. В ноябре Парламентская ассамблея НАТО призвала ускорить этот процесс, но Альянс не установил конкретных сроков и не направил официального приглашения.