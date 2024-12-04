Рютте ожидает, что новый центр НАТО для помощи Украине заработает до конца года

"Я ожидаю, что новое командование НАТО в Висбадене по подготовке и помощи Украине заработает полностью до конца этого года", - сказал он.

По словам Рютте, министры НАТО также обсудили поставки боеприпасов и средств ПВО Украине, поскольку Россия ужесточает свои атаки.

Генсек подчеркнул, что члены Альянса работают над выполнением финансового обещания в 40 млрд евро на помощь безопасности Украины в 2024 году.

Министры стран НАТО также обсудили меры по противодействию российским диверсиям и кибератакам. Среди них усилен обмен разведданными, больше учений, защита критической инфраструктуры, киберзащита и более жесткие действия против российского теневого флота кораблей, экспортирующих нефть.