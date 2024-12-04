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Рютте ожидает, что новый центр НАТО для помощи Украине заработает до конца года

Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Новый центр НАТО в Германии, который занимается помощью Украине, может заработать в ближайшее время. Работу хотят запустить до конца этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте после встречи министров стран Альянса.

"Я ожидаю, что новое командование НАТО в Висбадене по подготовке и помощи Украине заработает полностью до конца этого года", - сказал он.

По словам Рютте, министры НАТО также обсудили поставки боеприпасов и средств ПВО Украине, поскольку Россия ужесточает свои атаки.

Генсек подчеркнул, что члены Альянса работают над выполнением финансового обещания в 40 млрд евро на помощь безопасности Украины в 2024 году.

Министры стран НАТО также обсудили меры по противодействию российским диверсиям и кибератакам. Среди них усилен обмен разведданными, больше учений, защита критической инфраструктуры, киберзащита и более жесткие действия против российского теневого флота кораблей, экспортирующих нефть.

Центр помощи Украине

Напомним, в немецком Висбадене находится место дислокации командования НАТО по оказанию помощи и тренировки для Украины (NSATU).

Как отмечает Bloomberg, создание нового центра НАТО для помощи Украине затягивается. Командование НАТО по оказанию помощи и обучению безопасности для Украины должно было открыться в Висбадене этой осенью с 700 сотрудниками. Сейчас центр все еще наращивает свою численность, имея в штате несколько сотен человек.

Создание этого центра было одним из ключевых обязательств, принятых членами НАТО на саммите Альянса в июле.

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