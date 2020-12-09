Ринку електронних сигарет хочуть заборонити продавати залишки продукції у першому півріччі 2021 

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ВРУ прибрав із законопроекту №4101-д положення, яке дозволяло імпортерам і виробникам електронних сигарет продати залишки ввезеної або виготовленої у 2020 році продукції упродовж перших шести місяців наступного року. Таким чином, з 1 січня більшість електронних сигарет і сумішей будуть поза законом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний текст законопроекту на сайті парламенту.

Як відомо, в проекті ЗУ про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень №4101, підготовленого Кабінетом міністрів України, було передбачено, що рідини, що використовуються в електронних сигаретах, не марковані марками акцизного податку, перебуватимуть в обігу до 30 червня 2021 року включно.

Положення було внесено урядом України на виконання своїх міжнародних зобов'язань щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У документі зазначається, що необхідно встановити перехідний період з метою створення умов для проведення модифікації виробничого процесу і реалізації складських залишків, особливо щодо продукції, відмінною від сигарет.

Профільний комітет Ради, з метою регуляції галузевих змін, створив альтернативний проект закону №4101-д, де під час коригувань основних положень й викреслив відповідну норму.

За прогнозами експертів, якщо законопроект приймуть саме у такій редакції, після Нового року ринок електронних сигарет може частково зупинитись, оскільки імпортери й оптовики станом на кінець 2020 року досі не отримали акцизну марку і необхідні ліцензії на торгівлю. Власники роздрібних точок взагалі не мають можливості отримати акцизну марку і продати вже викуплену продукцію.

Ліцензія на оптову торгівлю є обов'язковою з 01.01.2021 для імпортерів і виробників рідин для електронних сигарет. Після отримання такої ліцензії потрібно замовити та наклеїти марки акцизного податку на всю продукцію, що знаходиться на складах і в магазинах - а це, своєю чергою, заборонено законодавством. Нагадаємо, 16 січня 2020 Верховна рада проголосувала за закон №1210 про внесення змін до Податкового кодексу України. Серед іншого, документ обкладає акцизним податком електронні сигарети і компенсує втрати державного бюджету від переходу курців класичних сигарет на альтернативну продукцію.

Мінфін і ДПС обіцяли індустрії можливість протягом 2021 реалізувати вироблену або імпортовану у 2020-м продукцію. Терміни "перехідного періоду" всіх влаштовували. Закон починає діяти з 1 січня 2021 року.