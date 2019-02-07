Рибалка: безпідставні звинувачення на мою адресу - свідчення зростання рейтингу Ляшка

Рибалка вважає, що влада боїться Олега Ляшка

Народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка назвал обвинения в свой адрес со стороны силовиков свидетельством роста рейтинга кандидата в президенты Олега Ляшко. Об этом заявил руководитель Днепропетровского областного избирательного штаба и представитель кандидата в президенты Олега Ляшко Сергей Рыбалка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу Facebook.

Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко 6 февраля заявил, что правоохранительные органы открыли против Рыбалки криминальное производство по статье "государственная измена".

"То, что силовики идут на очередное преступление и пытаются использовать фейковые криминальные дела в предвыборной борьбе, подтверждает: власть боится Олега Ляшко. Они понимают, что, когда придет время, и победит наш лидер, они все будут отвечать за системную коррупцию", - сказал депутат.

По словам народного депутата, "власть сознательно… … отвлекает людей на темы языка, религии и войны".

"Это такой предвыборный ход: всех, кто не служит этой коррумпированной верхушке, представлять изменниками и агентами Кремля. Зато фракция Радикальной партии – единственная фракция Верховной рады Украины, которая попала в российские санкционные списки в полном составе. Или требование установить справедливые цены на газ они считают государственной изменой? Власть имущие, которые давно живут, как коты в масле, не хотят замечать, как миллионы граждан Украины не могут дожить до зарплаты или пенсии после уплаты за коммунальные услуги", - заявил Рыбалка.

По словам представителя кандидата в президенты, "все обвинения, которые позволяют себе работники правоохранительных органов, это давление и преступление сегодняшней власти, и все участники этих фальсификаций рано или поздно предстанут перед судом".