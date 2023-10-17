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Спасатели нашли пропавшего туриста в Карпатах

Фото: в Карпатах спасатели ГСЧС оказали помощь туристу (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Владимир Костырин

В Ивано-Франковской области в Карпатских горах спасатели нашли туриста, который из-за непогоды оказался в сложной ситуации и не мог самостоятельно выбраться. Мужчине оказали помощь и вывели из гор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

В беде оказался житель Днепра, 1970 года рождения. Путешественник находился в палатке на подножии горы Шпицы.

Как объяснили в службе, из-за сложных погодных условий турист нуждался в помощи спасателей.

"Чрезвычайники нашли пострадавшего, оказали помощь и сопровождали путешественника, жителя города Днепра, на временное размещение в туристическом приюте", - рассказали спасатели.

Также в ГСЧС призвали граждан соблюдать правила поведения в горах, и напомнили об опасностях при их игнорировании.

"Горы - это, не только о путешествиях, но и, в первую очередь, об ответственном отношении к туристическим походам. Помните, что самоуверенность может стоить жизни!" - подчеркивают спасатели.

 

Основные правила, которые помогут подготовиться к походу и безопасно путешествовать по горам (фото: ГСЧС)

Напомним, 8 октября во время спуска с горы Говерла в Карпатах заблудились два человека. Спасатели помогли одному из них, а другого обнаружили без признаков жизни.

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ГСЧСИвано-Франковская областьтуристиКарпаты