Спасатели нашли пропавшего туриста в Карпатах

В беде оказался житель Днепра, 1970 года рождения. Путешественник находился в палатке на подножии горы Шпицы.

Как объяснили в службе, из-за сложных погодных условий турист нуждался в помощи спасателей.

"Чрезвычайники нашли пострадавшего, оказали помощь и сопровождали путешественника, жителя города Днепра, на временное размещение в туристическом приюте", - рассказали спасатели.

Также в ГСЧС призвали граждан соблюдать правила поведения в горах, и напомнили об опасностях при их игнорировании.

"Горы - это, не только о путешествиях, но и, в первую очередь, об ответственном отношении к туристическим походам. Помните, что самоуверенность может стоить жизни!" - подчеркивают спасатели.

Основные правила, которые помогут подготовиться к походу и безопасно путешествовать по горам (фото: ГСЧС)