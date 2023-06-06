Спасатели дали советы на случай затопления из-за подрыва Каховской ГЭС

Спасатели рекомендуют не медлить с эвакуацией из опасных районов и если это возможно выехать из зоны подтопления как можно скорее (конечно, при наличии способа передвижения). Кроме того, следует выполнить следующие действия:

быстро собрать документы, лекарства и вещи первой необходимости;

выключить свет, газ, закрыть все двери и окна;

оказать помощь пожилым людям, родственникам, позаботиться о животных;

планировать маршрут эвакуации, полагаясь на рекомендации местных властей, потому что часть путей для выезда может быть затоплена.

Если у вас нет возможности уехать самостоятельно

В таком случае план действий будет следующим:

соберите все необходимые вещи и поднимитесь как можно выше в своем доме (крыша, второй этаж и т.п.);

просигнализируйте о своем местонахождении, оставив надписи или одевшись во что-то яркое;

соблюдайте рекомендации спасателей;

ведите себя вежливо и не переполняйте эвакуационные лодки.

Затопление из-за подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва оккупантов Каховской ГЭС может быть затоплены около 80 населенных пунктов, в зоне затопление на правом берегу Днепра в Херсонской области находятся около 16 тысяч человек.

В частности, в одном из районов Херсона уже отключили электроснабжение и скорее всего уже отключили газ. В городе затапливает дороги.

Где проводят эвакуацию?

Села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров и частично город Херсон - остров Корабел.