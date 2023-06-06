Спасатели дали советы на случай затопления из-за подрыва Каховской ГЭС

Если вы оказались в зоне возможного подтопления из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС, то с эвакуацией лучше не медлить. В ГСЧС дали советы, как провести ее правильно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Спасатели рекомендуют не медлить с эвакуацией из опасных районов и если это возможно выехать из зоны подтопления как можно скорее (конечно, при наличии способа передвижения). Кроме того, следует выполнить следующие действия:
Если у вас нет возможности уехать самостоятельно
В таком случае план действий будет следующим:
Из-за подрыва оккупантов Каховской ГЭС может быть затоплены около 80 населенных пунктов, в зоне затопление на правом берегу Днепра в Херсонской области находятся около 16 тысяч человек.
В частности, в одном из районов Херсона уже отключили электроснабжение и скорее всего уже отключили газ. В городе затапливает дороги.
Где проводят эвакуацию?
Села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров и частично город Херсон - остров Корабел.
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