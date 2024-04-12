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Спаситель "Чикаго" мощным данком завершил молниеносную атаку "Буллз": момент дня в НБА

Фото: Джавонте Грин вплотную подошел к дабл-даблу (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил легкий форвард "Чикаго Буллз" Джавонте Грин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

30-летний американец с паспортом Черногории запомнился моментом в стартовой четверти противостояния с "Детройтом". Атака с участием Уайта и Карузо завершилась врыванием форварда в "краску" с силовым слэм-данком одной правой.

Стараниями Грина и других "Буллз" одержали выездную победу (127:105). "Чикаго" закрепился на 9-й строчке Восточной конференции НБА. Тем временем "Детройт" здесь – главный аутсайдер.

Самым результативным на паркете стал защитник "Буллз" Демар Дерозан. Он набрал 39 очков, сделал 4 подбора и отдал 7 передач. Тем временем Грин добавил 11 пунктов и оформил 8 подборов.

 

 

Кто такой Джавонте Грин

Уроженец Виргинии, на студенческом уровне выступал за "Рэдфорд Хайландерс". На драфте НБА-2015 не был выбран ни одной из команд и уехал в Европу.

Подписал контракт с клубом 3-го дивизиона Испании "Пейшегалего", стал чемпионом в дебютном сезоне и был признан MVP турнира. Перед кампанией 2016/17 присоединился к итальянскому "Триесту". В 2018-2019 гг. защищал цвета немецкого "Ульма".

В 2019 году "Бостон" пригласил Грина к участию в Летней лиге НБА, затем подписал двусторонний контракт с "Селтикс" и дебютировал на уровне ассоциации осенью. Посреди второго сезона в Массачусетсе был обменян в Чикаго. После полугодовой паузы экстренно подписал контракт с "Буллз" 24 марта этого года.

Баскетбольная федерация Черногории натурализовала Грина в 2017 году. Первые поединки за балканскую сборную провел в квалификации к ЧМ-2019. Имеет двух дочерей и сына.

К слову, накануне защитник "Шарлотта" Миллер возглавил подборку моментов с данком против "Атланты".

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