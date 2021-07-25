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У ряді регіонів України завтра запрацюють камери фіксації порушень ПДР: список доріг

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Неділя 25 липня 2021 15:21
У ряді регіонів України завтра запрацюють камери фіксації порушень ПДР: список доріг Фото: у низці регіонів України завтра запрацюють камери фіксації порушень ПДР (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 26 липня, в чотирьох регіонах України запрацюють камери фіксацій порушень правил дорожнього руху. Зокрема, у Харкові, Кропивницькому, Кіровоградській та Житомирській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Камери фото та відеофіксації почнуть працювати з 12:00.

Так, в Кіровоградської області камери працюватимуть:

  • на 248 км + 169 автодороги М-05 в напрямку Одеси (обмеження швидкості 110 км / год);
  • на 253 км + 462 автодороги М-05 в напрямку. Київ (обмеження швидкості 110 км / год).

В Житомирської області камери працюватимуть:

  • на 94 км + 461 автодороги М-06 в напрямку. Київ (обмеження швидкості 110 км / год);
  • на 94 км + 686 автодороги М-06 у напрямку Житомира (обмеження швидкості 110 км / год);
  • на 97 км + 297 автодороги М-06 у напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км / год);
  • на 97 км + 627 автодороги М-06 у напрямку Житомира (обмеження швидкості 110 км / год);
  • на 158 км + 305 (С.БЕРЕЗІВКА, Житомирського району) автодороги М-06 у напрямку Рівного (обмеження швидкості 50 км / год).

Водночас камери фіксації порушень у Кропивницькому запрацюють на:

  • вулиці Яновського, 65, в напрямку вулиці Ушакова (обмеження швидкості 50 км / год);
  • вулиці Холодноярська, 196, у напрямку вулиці Короленка (обмеження швидкості 50 км / год);
  • вулиці Полтавська, 40, у напрямку вулиці Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км / год).

При цьому в Харкові камера відеофіксації працюватиме на проспекті Московському, 118, у напрямку вулиці Соїча (обмеження швидкості 50 км / год).

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