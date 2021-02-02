Низка країн ЄС отримали 14 млрд євро для подолання наслідків коронавірусу

Фото: прапори ЄС (csamir.com)

Європейська комісія надала 14 млрд євро дев'яти країнам ЄС в рамках четвертого траншу фінансової підтримки для подолання економічних наслідків пандемії коронавірусу. Це перша виплата у цьому році за програмою SURE.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії.

Таким чином, фінансову підтримку отримали: Бельгія - 2 млрд євро, Кіпр - 229 млн євро, Угорщина - 304 млн євро, Латвія - 72 млн євро, Польща - 4,28 млрд євро, Словенія - 913 млн євро, Іспанія - 1,03 млрд євро, Греція - 728 млн євро та Італія - ​​4,45 млрд євро.

Таке рішення ЄК дозволить європейським країнам покрити витрати пов’язані з фінансуванням національних схем скороченого робочого часу, та інші подібні заходи, які вони запровадили як відповідь на пандемію коронавірусу.

Зазначається, що цим країнам минулого року також виплачували фінансову підтримку. Загалом за програмою SURE 15 держав-членів отримали вже 53,5 млрд євро.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден закликав Конгрес негайно вжити заходів для того, щоб затвердити пакет допомоги американській економіці. США постраждали від пандемії коронавірусу на суму 1,9 трильйона доларів.