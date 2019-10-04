Генеральний прокурор Руслан Рябошапка затвердив порядок проходження атестації прокурорами. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Повідомляється, що атестація проводитиметься кадровими комісіями у три етапи. За допомогою перших двох буде оцінюватись знання та вміння у застосуванні закону, а також загальні здібності та навички шляхом автоматизованого анонімного тестування.

Останній етап - перевірка професійної компетентності і доброчесності на співбесіді, що включатиме також виконання ситуаційного завдання.

"Кожен етап обов’язково проходитиме за особистої присутності прокурора. Графік, який складає кадрова комісія, і місце проведення тестувань і співбесіди, а також імена прокурорів зарахованих до проходження відповідного етапу будуть публікуватися на офіційному веб-сайті не пізніше ніж з п’ять календарних днів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рябошапка призначив нового прокурора Одеської області, ним став Максим Вихор. Також генпрокурор призначив нового прокурора Харківської області. Ним став Олександр Фільчаков, який до цього був керівником Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області.