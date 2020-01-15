Рябошапка звернувся до Гончарука через реформу щодо меддопомоги в'язням

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звернувся до прем’єр-міністра Олексія Гончарука щодо невідкладного втручання у ситуацію з гальмуванням реформи кримінально-виконавчої медицини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

В Офісі генпрокурора зазначили, що процес планової передачі функцій надання медичної допомоги засудженим та ув’язненим від Міністерства юстиції до Міністерства охорони здоров’я України наразі фактично не завершено.

"Протягом останнього часу відповідальні центральні органи виконавчої влади не виявили належної активності та фактично загальмували процес, що вкрай негативно вплинуло на стан дотримання конституційних прав в’язнів на охорону здоров’я та призвело до систематичності порушень вимог законодавства у цій сфері", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що такий стан реформування у сфері надання медичної допомоги в’язням не сприяв зменшенню смертності серед них. Тільки за останній рік спостерігається зростання смертності майже на 7% (517 випадків).

Нагадаємо, закон №372-IX "Про внесення змін до закону "Про попереднє ув'язнення" про забезпечення безперешкодного доступу представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту" в неділю, 22 грудня, набув чинності.