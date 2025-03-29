Разрушительное землетрясение в Мьянме: количество жертв резко возросло

В Мьянме, по обновленным данным, количество погибших в результате вчерашнего мощного землетрясения возросло до почти 700 человек. Известно также о 1670 раненых из-за стихийного бедствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Хунта Мьянмы заявляет, что в результате землетрясения магнитудой 7.7, произошедшего 28 марта, погибли по меньшей мере 694 человека. Перед тем были данные о 140 жертвах, при этом местные власти давали неутешительные прогнозы относительно возможности увеличения числа погибших.

В Таиланде власти в Бангкоке сообщили, что погибли шесть человек, еще 22 получили ранения и 101 пропал без вести на трех строительных площадках, включая обрушившуюся многоэтажку.

Перед тем были данные о десяти жертвах в Бангкоке. Но чиновники объяснили, что несколько тяжело раненых ошибочно были указаны как погибшие.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт заявил, что в субботу утром продолжаются поисковые работы. Ожидается, что среди обломков остались живые люди.

Землетрясение в Мьянме

Мощное землетрясение магнитудой 7.7 всколыхнуло Мьянму 28 марта, нанеся значительный ущерб в одной из беднейших стран мира. Эпицентр был вблизи Мандалая, второго по величине города этого государства.

После землетрясения произошли повторные толчки, один из них магнитудой 6,4 балла.

Отметим, Мьянма находится в зоне активных землетрясений, хотя многие толчки происходят в малонаселенных районах, а не в городах, подобных тем, что пострадали вчера.

Как прогнозируют в геологической службе США, количество погибших может превысить 1000. Отметим также, что согласно анализу правительства США, основанном на силе и глубине землетрясения, возможны тысячи жертв в Мьянме.

Также сообщается, что в Мандалае землетрясение разрушило несколько зданий, в том числе один из крупнейших монастырей города.