Російські війська окупували Станицю Луганську, Кримське й Марківку, - Гайдай

Лисичанська - у місті ситуація тиха, гуманітарна ситуація задовільна. Вокзал готовий приймати евакуацію, лікарні надають допомогу;
Рубіжне - бомбосховища готові, ситуація тиха;
Попасна - в місті тихо, евакуаційний потяг відправився, гуманітарна ситуація задовільна;
Щастя - ситуація тиха, людей збирають для евакуації в Петропавлівку, є проблеми з паливом. Кількість жертв встановлюється;
Біловодськ - збирають зброю після наступу, працюють над відновленням газо- й електропостачання;
Гірське - обстріли Катеринівки, Новотошківського, Бахмутської траси. Гуманітарна ситуація задовільна;
Новоайдар - ситуація тиха, гуманітарна ситуація задовільна. Внаслідок обстрілів в Олексіївці постраждав будинок багатодітної сім’ї;
Муратов - намагаються встановити зв’язок;
Старобільськ - ситуація тиха, однак є загроза. Просять залишатися в укриттях;
Святове - ситуація тиха, гуманітарна складова задовільна, працює маршрут громадського транспорту;
Новопсков - ситуація тиха, гуманітарна складова задовільна.
"Ситуація може змінитися в будь-який момент, залишайтеся неподалік укриттів! У всіх населених пунктах влада на місці! На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка. Боремося!", - пише Гайдай.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що радник глави офісу президента Михайло Подоляк запевняє у тому, що Україна диктуватиме власні позиції у разі переговорів з Росією.