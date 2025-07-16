"Руслан" с новыми деталями: что известно о самолете, который на днях видели в небе над Киевом

Украинское авиационное предприятие "Антонов" завершило модернизацию транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" и переместило его в Германию.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказали в пресс-службе акционерного общества "Антонов".
Как рассказали в компании, работы по модернизации самолета начались в 2021 году. Их цель - замена российских комплектующих на комплектующие украинского и западного производства.
Однако из-за полномасштабного вторжения России в 2022 году работы частично были приостановлены: на тот момент самолет находился в разобранном состоянии.
Модернизацию завершили в июне 2025 года. 11 июля 2025 года "Руслан" безопасно переместили в Германию.
"Именно его в тот день заметили в небе над Киевом. С начала полномасштабного вторжения воздушное пространство над Украиной закрыто для гражданских самолетов", - сказано в сообщении.
На днях в небе над Киевом был замечен гражданский самолет. Это вызвало большой ажиотаж у пользователей соцсетей, ведь после начала полномасштабного вторжения воздушное пространство Украины закрыто для не военной авиации.
Ранее мы писали, что в начале февраля представитель аэропорта "Борисполь" заявил, что готов возобновить прием и отправку пассажирских самолетов в течение месяца с момента открытия воздушного пространства в Украине.
В материале РБК-Украина мы подробнее рассказали о том, что для этого будет необходимо.
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