RUSI пишет о планах РФ на изготовление ракет: в Defense Express объяснили, что это значит

Что сказано в отчете RUSI

Авторы центра пишут, что в 2025 году Россия хочет изготовить 750 баллистических ракет 9М723 к ОТРК "Искандер" и 560 крылатых ракет воздушного базирования Х-101. Однако отмечается, что сами россияне еще нигде о таких планах не сообщали.

Что говорят в Defense Express

Как пишет издание, сначала необходимо понять, насколько много ракет россияне хотят изготовить в текущем году. После подсчетов становится понятно - по ракетам Х-101 ожидаемый средний темп составляет 46 единиц в месяц. Здесь скорее речь о поддержании текущего темпа производства.

А вот что касается баллистических ракет9М723 к ОТРК "Искандер", то ожидаемый средний показатель составляет 62 единицы в месяц. И это почти на 25% больше темпа производства до 50 единиц в месяц по состоянию на декабрь 2024 года.

В то же время авторы RUSI отмечают, что россияне хотят усложнить сами ракеты Х-101. Например, добавляя туда тепловые ловушки для противодействия ПЗРК, или же совершенствуя бортовую электронику для более точного попадания в цель, ну и заодно устанавливая боевые части с кассетным снаряжением.

RUSI отмечает, что враг улучшил подготовку к массированным ракетным ударам по Украине, прокладывая маршруты для крылатых ракет, чтобы избежать зоны действия украинских средств радиоэлектронной борьбы. Это привело к увеличению ущерба для критической инфраструктуры Украины. Однако, авторы доклада удивили сравнением восстановления запасов зенитных ракет для ПВО с восстановлением поврежденной инфраструктуры, указывая на одинаковую затратность этих процессов.

Последствия обстрела Украины

Напомним, ночь на 12 февраля российские захватчики выпустили по Украине семь баллистических ракет и 123 дрона. Силы ПВО сбили шесть ракет и 71 дрон.

Позже стало известно, что над столицей было сбито шесть баллистических ракет "Искандер-М", а в результате атаки есть повреждения, жертва и раненые.