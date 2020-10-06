Румунія запровадила ПЛР-тести і карантин для українців

Міністр охорони здоров’я Румунії Нелу Татару заявив, що з 7 жовтня туристам, які прибувають з країн з високим рівнем зараження COVID-19, потрібно буде надавати результати ПЛР-тестів на коронавірус і пройти 14-денний карантин. Такі вимоги по прибуттю в Румунію будуть стосуватися і громадян України.

Про це повідомляє Mediafax.

За словами Татару, мандрівники, які приїжджають до Румунії на термін до трьох днів із країн з високим ризиком, можуть в'їхати за наявності негативного ПЛР-тесту. Однак він повинен бути зробленим не пізніше ніж за 48 годин до поїздки.

Також зазначається, що туристи, які проходитимуть карантин, на 8 день зможуть зробити тест, і якщо він виявиться негативним, то карантин завершується достроково на десятий день.

Нагадаємо, раніше уряд Румунії продовжив заборону на в'їзд іноземних громадян.

Крім того, Болгарія посилила правила в'їзду в країну для українців.

Також РБК-Україна писало, що уряд Словенії послабив правила в'їзду в країну для громадян України.