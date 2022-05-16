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Румунія допоможе Україні експортувати зерно через свої порти, - глава МЗС

Порт Констанца (Фото: trans.info)
Автор: Константин Широкун

Румунія і США допоможуть Україні вивезти заблоковане в країні зерно через румунські порти Галац і Констанца. Це питання глава МЗС Румунії Богдан Ауреску обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Богдана Ауреску.

"Я коротко обговорив з держсекретарем Блінкеном зусилля і плани Румунії щодо підтримки економіки України шляхом полегшення експорту і логістики зерна через порти Галац і Констанца, а також можливі спільні міжнародні дії в цьому відношенні, щоб зробити внесок у глобальну продовольчу безпеку", - зазначив Ауреску.

Раніше ми повідомляли, що Румунія підтримає швидкий вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Оскільки для неї дуже важливо приєднання цих двох країн до Альянсу.

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