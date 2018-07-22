Румунія модернізує митні пункти пропуску на кордоні з Україною

Румунія модернізує митні пункти на кордонах з Україною, Молдовою та Сербією

Румунія на кордонах з Україною, Молдовою та Сербією модернізує митні пункти, а також оснастить стаціонарними і мобільними сканерами. Про це повідомляє Radio Rumania з посиланням на міністра державних фінансів Румунії Еуджена Теодоровича.

Він уточнив, що це дозволить зменшити контрабанду і усунути нанесення збитків державному бюджету.

Також міністр додав, що буде підписано низку урядових угод, на підставі яких ці закупівлі будуть здійснюватися до 2018 року.

Крім того, наголошується, що влада в Бухаресті вже веде переговори з основними виробниками з Китаю, США та Швейцарії для придбання відповідного обладнання.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Румунією виявили підроблені дозволи на вивіз дітей з України.