Румынский барьер на пути к Олимпиаде: как Украина U-21 играла против наследников Хаджи

Матч Румыния U-21 – Украина U-21 состоится 24 июня в Бухаресте. Поединок примет стадион "Стяуа". Старт встречи назначен на 19:00 по киевскому времени.

За три десятилетия собственной истории украинская молодежка нечасто играла против сверстников из Румынии. Однако единственное двухматчевое противостояние команд состоялось недавно. "Сине-желтые" пересеклись с румынами в квалификации к молодежному Евро-2021.

Волей жребия они попали в шестерку команд, боровшихся за путевку на континентальный форум. Первой в группе без лишних проблем стала Дания, а вот Румыния и Украина с Финляндией сразились за второе место. "Трехцветные" выиграли забег, обменявшись домашними победами с украинцами.

В октябре 2019-го в румынском Плоешти команда Руслана Ротаня потерпела разгромное поражение (0:3). "Сине-желтые" расклеились в финальные 15 минут, пропустив трижды. Из нынешнего призыва сборной Украины U-21 в том поединке на поле появился Михаил Мудрик.

Кое-какой реванш украинцы взяли осенью 2020-го. На столичной "Оболонь-Арене" они сумели минимально одолеть румынскую молодежку. Единственный гол "сине-желтые" оформили с пенальти. Забитым мячом отличился Сергей Булеца.

В этот раз в составе украинской команды вышло гораздо больше будущих участников Евро-2023. С первых минут Ротань доверился защитникам Александру Сироте и Арсению Батагову, полузащитникам Артему Бондаренко и Александру Назаренко, а также нападающему Даниилу Сикану. На скамейке запасных осталось еще двое – кипер Руслан Нещерет и хавбек Владимир Бражко.

Впрочем, на чемпионате Европы-2021 путешествие румын было недолгим. Без единого поражения (!) "трехцветные" вылетели после группового этапа. Нидерланды и Германия набрали те же 5 очков, но у Румынии U-21 разница забитых и пропущенных мячей оказалась худшей. Такой неудачи наставник команды Адриан Муту не выдержал и ушел с поста.

В стартовом туре чемпионата румынская молодежка под руководством Эмила Сэндоя "влетела" Испании U-21. Три безответных мяча отправили хозяев турнира на дно квартета B. Впрочем, списывать румынов рано. Тем более за ними остается фактор домашних трибун.

Цена победы в грядущем матче будет крайне высокой для обеих команд. Вторая победа гарантирует сборной Украины U-21 выход в четвертьфинал соревнований. А за ним и главная цель "сине-желтых" на нынешнем Евро-2023 – 1/2 финала. Полуфинал форума не только станет подтверждением статуса одной из четырех сильнейших команд Европы. Он еще и станет пропуском на Олимпийские игры-2024.

Туда еще никогда не попадали ни румыны, ни украинцы. Итак, в борьбе должен остаться лишь один. Компромиссы в виде ничейного счета только потопят их обоих...