RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Румынские F-16, которые дежурят в странах Балтии, перехватили два российских истребителя

Фото: "Карпатские змеи" перехватили российские самолеты (facebook.com/ForteleAerieneRomane)
Автор: Александр Белоус

Румынские F-16, которые приняли дежурство для защиты воздушного пространства стран Балтии силами НАТО, поднимались для перехвата двух российских истребителей Су-27.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил Румынии в Facebook.

Как отмечается в сообщении, румынский отряд Carpathian Vipers был предупрежден Центром авиации НАТО в Уэдеме, Германия. Два неизвестных самолета были замечены над международными водами в зоне ответственности НАТО. В соответствии со стандартными процедурами румынские самолеты F-16 были предупреждены для прояснения воздушной ситуации.

После перехвата были выявлены как два самолета Су-27, принадлежащие Российской Федерации. "Их благополучно сопроводили к выходу из зоны ответственности Альянса", - сообщили в командовании Воздушных сил Румынии.

Напомним, в марте пилоты королевских ВВС и ВВС Германии были подняты на перехват российского самолета, пролетавшего вблизи эстонского воздушного пространства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияНАТО