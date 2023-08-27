В Румынии проверят все заправки после смертельных взрывов на АЗС

Румынские власти проверят все станции LPG после того, как на одной из них в округе Креведия произошли два взрыва, повлекшие гибель нескольких человек.

Об этом рассказал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Journal .

"С завтрашнего дня по всей стране все газозаправочные станции будут проверены. Кроме того, там, где будут выявлены нарушения, которые могут привести к гибели людей или создадут угрозу для людей, деятельность будет закрыта на месте. Если потребуется, мы внесем законодательные изменения в течение следующей недели, чтобы эти вещи происходили без судебных исков и без того, чтобы определенные люди пытались сохранить свой бизнес, даже если он незаконный", - заявил премьер-министр.

Отмечается, что в результате трагедии был активирован Европейский механизм гражданской защиты для передачи раненых за границу. Первых пациентов уже отправили в Бельгию и Италию.

Министр здравоохранения Александру Рафила добавил, что есть еще несколько пациентов, которые будут переведены в Австрию, Германию и Норвегию.

По предварительным данным расследования, компания, оператор станции LPG со сжиженным газом, где произошли взрывы, не имела разрешения на работу с 2020 года.

Пожары в Румынии

Напомним, мы сообщали, что в румынском округе Креведия произошел взрыв на заправочной станции LPG со сжиженным газом. Известно о 46 пострадавших, один человек погиб.

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