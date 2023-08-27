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У Румунії перевірять усі заправки після смертельних вибухів на АЗС

Румунія, Неділя 27 серпня 2023 21:54
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У Румунії перевірять усі заправки після смертельних вибухів на АЗС Фото: у Румунії перевірять усі заправки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Румунська влада перевірить всі станції LPG після того, як на одній із них в окрузі Креведія сталися два вибухи, що призвели до загибелі кількох осіб.

Про це розповів прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Romania Journal.

"Від завтрашнього дня по всій країні всі газозаправні станції будуть перевірені. Крім того, там, де будуть виявлені порушення, які можуть призвести до загибелі людей або створять загрозу для людей, діяльність буде закрита на місці. Якщо буде потрібно, ми внесемо законодавчі зміни протягом наступного тижня, щоб ці речі відбувалися без судових позовів і без того, щоб певні люди намагалися зберегти свій бізнес, навіть якщо він незаконний", - заявив прем’єр-міністр.

Зазначається, що в результаті трагедії був активований Європейський механізм цивільного захисту для передачі поранених за кордон. Перших пацієнтів вже відправили до Бельгії та Італії.

Міністр охорони здоров’я Александру Рафіла додав, що є ще декілька пацієнтів, які будуть переведені до Австрії, Німеччини та Норвегії.

За попередніми даними розслідування, компанія, оператор станції LPG зі зрідженим газом, де сталися вибухи, не мала дозволу на роботу з 2020 року.

Пожежі в Румунії

Нагадаємо, ми повідомляли, що в румунському окрузі Креведія стався вибух на заправній станції LPG зі зрідженим газом. Відомо про 46 постраждалих, одна людина загинула.

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