В Румынии могут эвакуировать людей из села напротив Измаила из-за атак беспилотников РФ

Мэр коммуны Чаталкиои в Румынии Тудор Чернега обсудил с главой Минобороны страны возможность проведения эвакуации жителей села Плауру. Причиной этого являются атаки РФ на юг Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24 .

Село Плауру расположено не более чем в 300 метрах от порта Измаил. Из-за последних атак РФ по югу Одесской области власти Румынии задумались об эвакуации своих граждан, которые могут пострадать в результате падения дронов.

"Тудор Чернега обратился к властям с просьбой поддержать жителей села Плауру, которые уже более месяца сообщают, что российские дроны, которые атакуют украинский порт Измаил, пролетают над их домами, а некоторые из них падают очень близко к городу", - говорится в сообщении.

Фото: Плауру (deepstatemap.live)

Отмечается, что не все жители села хотят покидать свои дома.

"Во время встречи с министром обороны я также учел возможность добровольного перемещения. Мне остается связаться с местными жителями, а тем, кто желает переселиться добровольно, должны быть обеспечены такие же условия, как и украинцам, а именно проживание и питание", - заявил Тудор Чернега.

Что этому предшествовало

В ночь на 4 сентября российские оккупанты в очередной раз совершили атаку дронами-камикадзе "Шахед" на портовую инфраструктуру Украины в Одесской области.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Украины, БПЛА ударили также и по территории Румынии, впрочем, румынские МИД и Минобороны эту информацию сразу опровергли.

В частности, информацию сначала опроверг и президент Клаус Иоганнис. Позже лидер страны все же признал это и заявил, что после обследования территории были обнаружены фрагменты, которые "могут быть от дрона".

Местные журналисты побывали на месте удара российского БПЛА, недавно упавшего на территории Румынии. Там можно увидеть обгоревшие деревья и обломки самого беспилотника.