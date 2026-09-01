В Румынии дрон со взрывчаткой упал в сельской местности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi 24.

Дрон упал в Румынии

Дрон был найден местным жителем в поле в коммуне Вийшоара примерно в 30 километрах от границы с Республикой Молдова. Полиция устанавливает обстоятельства попадания беспилотника и его происхождение.

Территорию, где был обнаружен дрон, оцепила полиция и жандармы, - это сельскохозяйственное поле. Материальный ущерб или жертв не зафиксировали, но власти установили периметр безопасности.

Специалисты прибыли на место происшествия и определили, что дрон содержит взрывчатку. Скорее всего, его подорвут, чтобы устранить любую опасность.

Ранее РБК-Украина писало, что 20 августа два самолета F-16 румынских ВВС были срочно подняты в воздух. Причина - в исключительной экономической зоне Румынии, вблизи платформы Neptun Alpha, обнаружили маленький морской дрон.

Также сообщалось, что в ночь на 20 августа беспилотник вошел в воздушное пространство Румынии вблизи границы с Украиной. Аппарат упал недалеко от города Гринда в уезде Тульча.