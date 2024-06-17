В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие

В воскресенье вечером, 16 июня, в Румынии автобус с гражданами Украины попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента четыре человека доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание News.

Автобус с украинцами столкнулся с грузовиком, который ехал в сторону муниципалитета Констанца. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которые активировали "Красный план вмешательства", который вводится, например, при крупных авариях, и позволяет быстрее принимать меры реагирования.

По данным издания, в автобусе находились 57 граждан Украины, в том числе 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Из них 15 человек (2 взрослых и 13 детей) получили травмы.

Помимо этого четыре человека были доставлены в больницу: двое взрослых и двое детей.

Фото: ДТП с украинцами в Румынии (ziuaconstanta.ro)