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Румыния – Украина: прогноз на матч Евро-2024

Мюнхен, Понедельник 17 июня 2024 10:55
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Румыния – Украина: прогноз на матч Евро-2024 Фото: Георгий Судаков должен стать ключевой фигурой в центре поля (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины встретится со сборной Румынии на групповом этапе чемпионата Европы 2024 года.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Румыния – Украина состоится 17 июня в Мюнхене. Поединок примет "Фусбаль Арена Мюнхен". Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00.

Для австрийской конторы Bwin "сине-желтые" стали фаворитом противостояния. На победу команды Сергея Реброва принимают ставки с коэффициентом 1,90. В свою очередь на потенциальных успех "трехцветных" выставили балл 4,20. Даже ничья более вероятна – кэф 3,40.

Любители открытого футбола могут заложиться на голы обеих команд в каждом из таймов. Коэффициент на такое развитие событий составил заманчивые 16,00. Персональные же фанаты Артема Довбика рассмотрят вариант со ставкой на два и больше голов украинца с перспективным кэфом 10,00.

Похожие цифры подготовили и украинские специалисты Favbet. Коэффициент на победу сборной Украины заложили на уровне 1,93, а в победу румынской команды поверили еще меньше – кэф 4,50. На вероятную ничью выставили похожий балл 3,45.

В погоне за острыми ощущениями можно поставить на точный счет. К примеру, победа "сине-желтых" со счетом 2:1 увеличит выигрыш в 9,5 раз. Неочевидная ставка – забитый мяч хавбека Николая Шапаренко с коэффициентом 7,00.

К слову, утром опубликовали анонс поединка Украины и Румынии на Евро-2024.

Напомним, ранее подготовили превью группы E Евро-2024 со сборными Бельгии, Словакии, Румынии и Украины.

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