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Румыния примет закон, чтобы сбивать российские "шахеды"

Фото: Румыния будет сбивать российские дроны после одобрения закона  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерством обороны Румынии обнародовало проект закона, который позволяет сбивать беспилотники, незаконно нарушающие ее воздушное пространство, исходя из уровня угрозы и рисков для человеческой жизни и имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Законопроект устанавливает конкретные условия, при которых Румыния будет контролировать использование своего воздушного пространства как пилотируемыми, так и беспилотными летательными аппаратами.

"На уровне Европейского Союза продолжаются усилия по формированию единого подхода к беспилотным летательным аппаратам, а также по установлению мер по противодействию рискам", - говорится в законопроекте.

Однако "военные действия на Черном море, масштабное увеличение использования БПЛА, как военных, так и адаптированных для военных целей, продолжают создавать серьезные риски на границе с Украиной и вблизи приграничной зоны Румынии", отмечают в Минобороны Румынии.

Меры, предлагаемые для пилотируемых летательных аппаратов, носят постепенный характер: от установления местоположения и идентификации летательного аппарата до попыток контакта, перехвата и предупредительных выстрелов.

Пилотируемый самолет, летевший без разрешения, мог быть уничтожен только в том случае, если он совершал атаку или агрессивно реагировал на перехват.

Беспилотные летательные аппараты, чаще всего дроны, могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль в зависимости от уровня угрозы. Уничтожение - это крайняя мера.

Согласно предлагаемому закону, союзные системы, присутствующие в Румынии, также могут участвовать в любых действиях в соответствии с договорами о коллективной обороне с государствами-членами НАТО и ЕС.

Окончательное одобрение парламента состоится после того, как закон будет одобрен правительством.

Румыния, имеющая общую границу с Украиной протяженностью 650 км, за последний год неоднократно сталкивалась с падением фрагментов российских беспилотников на своей территории, поскольку Москва атаковала украинскую портовую инфраструктуру.

 

Ранее в этом месяце радиолокационные системы Румынии зафиксировали четыре отдельных сигнала, вероятно, от беспилотников, нарушивших ее национальное воздушное пространство.

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Румыния