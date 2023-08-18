Румыния намерена совершать транзит 60% украинского зерна, - премьер

"Мы надеемся, что более 60% от общего объема экспорта украинского зерна будет проходить через Румынию", - заявил он.

По его словам, Бухарест стремится улучшить инфраструктуру железнодорожных, автомобильных, речных и морских путей сообщения, а также пограничных переходов.

Экспорт украинского зерна

Украина является одним из ведущих мировых экспортеров зерна, в то время как Россия подвергает нападкам сельскохозяйственную и портовую инфраструктуру Украины. В частности, после того, как Кремль отказался расширить зерновой коридор, созданный год назад при посредничестве ООН и Турции.

До выхода России из "зернового соглашения" на дунайские порты приходилось около четверти украинского экспорта зерна. Зерно грузится на баржи, отправляется вниз по реке через территориальные воды Румынии, которая является членом ЕС и НАТО, и далее - из румынского черноморского порта Констанца.

Ранее сообщалось, что Румыния в ближайшие месяцы намерена удвоить ежемесячный объем транзита украинского зерна в свой флагманский черноморский порт Констанца до 4 млн тонн, особенно через реку Дунай.

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