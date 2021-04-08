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Керівництво СЗР викликали на комітет Ради з нацбезпеки

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 11:44
Керівництво СЗР викликали на комітет Ради з нацбезпеки Фото: нардеп Мар'яна Безугла (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Служби зовнішньої розвідки (СЗР). Представників СЗР заслухають в середу, 14 квітня.

Про це у Facebook повідомила заступник голови комітету, нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

"Керівництво СЗР викликаємо на комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки 14.04.21", - зазначила вона.

При цьому нардеп не уточнила, з якої причини викликають керівництво СЗР.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Служба зовнішньої розвідки відсторонила від посади фігуранта кримінальної справи про корупцію, яким, за даними джерела РБК-Україна, є адвокат Юрій Зонтов - брат голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Як заявляють у Національному антикорупційному бюро, його та ще одного адвоката викрили на спробі передати хабар у розмірі 100 000 доларів судді ОАСК. Обидва фігуранти затримані. В ході обшуків у них вилучили великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

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