Керівництво поліції Мукачева відсторонили від обов'язків

Після стрілянини в Мукачеві Закарпатської області від обов'язків відсторонили керівництво місцевої поліції. Про це на позачерговій сесії обласної ради заявив начальник поліції Закарпатській області Олександр Канцідайло, передають місцеві ЗМІ.

За його словами, на сьогодні тривають чотири службові перевірки. Керівник поліції Мукачева пішов на пенсію, на його посаду призначено нового виконуючого обов'язки. Канцідайло також уточнив, що відсторонено все попереднє керівництво поліції.

Він додав, що нові керівники не пов'язані з місцевим формуванням.

Також повідомляється, що депутати Закарпатської облради ухвалили звернення до президента України Володимира Зеленського з проханням вжити термінових заходів з боротьби зі злочинністю та для підвищення рівня громадської безпеки.

Нагадаємо, 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина з постраждалими. Однією з жертв стрілянини став місцевий бізнесмен Артур Пашкуляк, якого пов'язують з екс-нардепом Михайлом Ланьо.

У зв'язку з інцидентом в місто ввели Національну гвардію, крім того, на в'їзді в Закарпатську область затримали можливих причетних до стрілянини.