Керівництво ДПС знає про всі схеми в тютюновій і алкогольній сфері, - нардеп

"Неодноразово ми з колегами говорили, що керівництво ДПС в темі усіх тютюнових і горілчаних схем в країні. Державне бюро розслідувань з нами погоджується і відпрацьовує кримінальні схеми. От і чергове підтвердження: діяльність підпільної фабрики з виробництва сигарет в Дніпрі здійснювалося під прикриттям співробітників правоохоронних органів і податкової служби", - написав Холодов.

Він також висловив сподівання, що ДБР ефективно розслідуватиме і інші надані їм факти порушень у роботі - зокрема, підакцизного департаменту Державної податкової служби.

Загалом у керівництві комітету ВР з питань фінансів, податкової і митної політики передрікають до кінця цього року значні кадрові зміни в Державній податковій службі - через виявлені порушення.

"Податкова та митниця - це зона нашої відповідальності, і фінансового комітету, і моєї відповідальності як його глави. Тому тут ми змушені зайнятися очищенням особисто", - заявляв голова комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю "Інтерфакс Україна".

Серед основних претензій до Державної податкової служби він також називає порушення у регулюванні виробництва і торгівлі підакцизними товарами, потенційно корупційні дії при реєстрації накладних і поверненні ПДВ.

"Мені телефонують люди й розповідають історії, які складно собі уявити. В Харкові за реєстрацію податкової накладної з маленького підприємства з 10 працівниками вимагали 0,5% суми накладної, а інакше блокували й не давали реєструватися. У Запоріжжі білий бізнес платив 5% за відшкодування "білого" ПДВ, який і так має бути відшкодований. У Кропивницькому не видавали ліцензії на торгівлю "підакцизкою", вимагаючи гроші. Це налагоджений, системний корупційний організм, прогнилий доверху", - додає Гетманцев.

За його словами, влада не потерпить жодних компромісів щодо корупційних схем в податковій.