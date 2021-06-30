Керівники департаменту НБУ йдуть у відставку через відхід від стандартів у центробанку

Керівництво Департаменту ліцензування Національного банку України у повному складі подало заяви про звільнення. Департамент займається доступом на ринок нових компаній, погодженням керівників банків, дозволами на купівлю банків і фінансових компаній.
Про це написав директор департаменту Олександр Бевз на своїй сторінці у Facebook.
"Продовження нашої роботи в Національному банку наразі є неможливим. Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України", - написав він.
Як зазначив Бевз, для співробітників були важливі такі речі:
- прозоре прийняття та своєчасне оформлення рішень
- незалежна робота колегіальних органів регулятора, в першу чергу, наглядових комітетів
- невтручання у наглядові процеси як ззовні, так і зсередини
- своєчасна і неупереджена комунікація регулятора з приводу його рішень
- автономія департаментів у формуванні своєї професійної позиції.
"Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору", - додав він.
Нагадаємо, з 16 липня 2020 року НБУ очолює Кирило Шевченко. Його попередник Яків Смолій повідомив про свою відставку 1 липня та заявив про систематичний політичний тиск.
Після призначення новим головою НБУ Шевченка з центробанку були звільнені більшість топ-менеджерів.
Восени 2020 року повноваження всередині НБУ були перерозподілені на користь Шевченка.