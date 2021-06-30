RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Керівники департаменту НБУ йдуть у відставку через відхід від стандартів у центробанку

Автор: Олександр Білоус

Керівництво Департаменту ліцензування Національного банку України у повному складі подало заяви про звільнення. Департамент займається доступом на ринок нових компаній, погодженням керівників банків, дозволами на купівлю банків і фінансових компаній.

Про це написав директор департаменту Олександр Бевз на своїй сторінці у Facebook.

"Продовження нашої роботи в Національному банку наразі є неможливим. Централізація прийняття рішень в одних руках, заміна колегіальності директивним прийняттям рішень, на нашу думку, неприпустимі в роботі Національного банку України", - написав він.

Як зазначив Бевз, для співробітників були важливі такі речі:

- прозоре прийняття та своєчасне оформлення рішень

- незалежна робота колегіальних органів регулятора, в першу чергу, наглядових комітетів

- невтручання у наглядові процеси як ззовні, так і зсередини

- своєчасна і неупереджена комунікація регулятора з приводу його рішень

- автономія департаментів у формуванні своєї професійної позиції.

"Ми вважаємо, що на сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору", - додав він.

Нагадаємо, з 16 липня 2020 року НБУ очолює Кирило Шевченко. Його попередник Яків Смолій повідомив про свою відставку 1 липня та заявив про систематичний політичний тиск.

Після призначення новим головою НБУ Шевченка з центробанку були звільнені більшість топ-менеджерів.

Восени 2020 року повноваження всередині НБУ були перерозподілені на користь Шевченка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк Українибанкиотставка