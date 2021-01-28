Керівник САП незаконно скасував закриття справи "Роттердам+", - нардеп

Виконувач обов’язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук вийшов за межі своїх повноважень. Він незаконно скасував рішення прокурорів про закриття справи "Роттердам+".

Про це заявив народний депутат, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко у Facebook.

"Ми з вами стали свідками того, як так звана "антикорупційна інфраструктура" остаточно перетворилася на знаряддя політичної боротьби. У результаті ми маємо грубе порушення закону і норм Конституції з боку правоохоронних органів і остаточну дискредитацію антикорупційних органів в очах суспільства", - повідомив Наливайченко.

Екс-голова СБУ наголосив, що цей же в.о. керівника САП Грищук ще кілька місяців тому публічно заявляв, що він як виконувач обов’язки не має законних повноважень жодним чином переглядати рішення прокурорів у цій справі.

"Судячи з усього, щось приємне для пана Грищука відбулося за останні 7 днів, раз він так охоче змінив свою думку", - додав нардеп.

Сама ж справа "Роттердам+", яку за останній рік двічі відкривали і закривали, за словами Наливайченка, в очах суспільства давно перетворилася в анекдот.

"Особисто переглядав матеріали цієї справи й вкотре хочу наголосити: жодних підстав говорити про вчинення злочину немає. Вся ця справи виявилася черговим фейком, повірити в який нас змушували останні 4 роки", - підсумував Наливайченко.

Нагадаємо, 21 січня 2021 році САП повторно закрила справу "Роттердам+" через відсутність в ньому складу злочину.

Двічі сторона звинувачення вимагала замінити прокурора у справі, який їх не влаштовував. ВАКС двічі відмовляв у цій вимозі, вказуючи на обґрунтованість аргументів прокурора.

Коректність формульного ціноутворення на вугілля було підтверджено Антимонопольним комітетом, ВАКС, Офісом генерального прокурора, а також міжнародними й українськими експертними інститутами.