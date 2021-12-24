Керівник Харківської ОДА заявив, що регіон готовий протистояти РФ у разі загострення на кордоні

"Скажімо так, я не радив би "сусідам" перевіряти, що в нас є і на що ми здатні", - сказав Скакун.

Він також відзначив, що не може розкрити всі можливості сектору безпеки регіону, але нагадав, які сили готові боронити регіон в разі агресії.

"Щодо сил та засобів - загалом: у нас базується бригада ЗСУ (знаменита 92-а ОМБР ім. Івана Сірка), окремі підрозділи та з'єднання, з'єднання Національної гвардії, прикордонного загону. Також, звісно, ​​є підрозділи Національної поліції, система територіальної оборони, управління СБУ. Усі готові до виконання завдань із призначення відповідно до загальних планів оборони", - відзначив Скакун.

Він також повідомив, що щодня отримує оперативну інформацію про те, що відбувається на кордоні, про криміногенну та соціально-політичну ситуацію та аналітику оцінки загроз від органів військового управління.

"Для зміцнення обороноздатності країни у межах регіону зроблено чимало. Протягом 2017-2021 років ми реалізували програми протидії тероризму та територіальній обороні на загальну суму понад 70 млн грн. Завдяки цьому розширили технічні можливості сектору безпеки та оборони регіону для виявлення та нейтралізації тероризму, диверсій. Створено систему територіальної оборони. Постійно здійснюється інженерна підготовка території області до оборони. Це навігаційні заходи, мости, колії, залізнична інфраструктура тощо. 2021 року ми виділили прикордонникам 1,5 млн грн на придбання сучасних систем безпеки. Загалом у межах Харківської області інженерне облаштування кордону виконано на 90%. Буквально нещодавно я спільно з командиром Харківського прикордонного загону облетів усю довжину кордону в області, ми перевірили готовність прикордонників до дій в умовах агресії з боку Російської Федерації, їхню взаємодію із ЗСУ та спецслужбами", - розповів т.в.о. голови Харківської облдержадміністрації.

При цьому Скакун відзначив, що оборону Харківщини не можна розглядати окремо від системи оборони всієї країни.

"Ми виконуємо завдання Верховного головнокомандувача - президента, виконуємо у повному обсязі та навіть більше. Готові до нейтралізації будь-яких загроз. Не схибили у 2014-му, не схибимо й зараз. Є ким і чим", - запевнив Олександр Скакун.

Відзначимо, що Скакун очолює Харківську ОДА з серпня 2021 року, коли з цієї посади звільнили Айну Тимчук.

До ХОДА він прийшов у 2017 році на посаду заступника голови із взаємодії з правоохоронним блоком. А до того протягом 20 років працював у СБУ.

У 2014-му був першим заступником голови УСБУ в Харківській області та одним із тих, хто керував операцією по зачистці області від російських бойовиків.