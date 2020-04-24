Керівник Чорноморської митниці звинуватив Дерипаску в ухиленні митних платежів

Чорноморська митниця вже другий місяць "воює" з російським олігархом Олегом Дерипаскою, який є бенефіціаром "Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) і йде від митних платежів, а також свідомо піддає регіон екологічній катастрофі. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив керівник Чорноморської митниці Олександр Щуцький.

"З 2004 року, за часів другого президента України, МГЗ продали Олегу Дерипасці, аж до 2010-го завод працював за наступною схемою - завозить бокситну глину, капську соду і виробляє на території підприємстві боксит (основна сировина для виробництва алюмінію), який надалі вивозиться. В рамках перероблення бокситів на підприємстві утворюється червоний шлам - небезпечна речовина, утилізувати яку складно і дорого, тому вона зберігається в резервуарах десятки років", - розповідає Щуцький.

За його словами, МГЗ не утилізує ці відходи й у своїй технологічній схемі не вказують, яка саме кількість червоного шламу з виробництва бокситів утворюється. Якщо на території МГЗ щось станеться з червоним шламом - наслідки будуть згубними для області й перевищуватимуть наслідки аналогічної катастрофи в Угорщині у 2010 році, коли відбулося руйнування греблі глиноземного заводу, що стримувала резервуар з червоним шламом.

"На сьогодні кількість червоного шламу на території Миколаївської області величезна. На наше переконання, вони зобов'язані його утилізувати. Якщо ви вважаєте, що це не відходи, а товар - тоді введіть його в режим товару і реалізовуйте. Але вони вирішили накопичувати його тут, створюючи бомбу уповільненої дії. Я вважаю, що на сьогодні ми підійшли до тієї стадії, коли або ми наводимо бізнес і екологічну ситуацію в порядок, або завтра - наші діти будуть жити в іншій країні. Іншого виходу немає. Просто згадуємо угорський проект, і отримуємо ситуацію в рази гірше", - додав Щуцький.

Крім того, за твердженням Щуцького, на підприємстві в обхід митних платежів реалізовують галій - дорогий хімічний елемент, якого на МГЗ виробляють орієнтовно понад 10 тонн в рік, і з якого мають близько 2 млн чистого заробітку.

"Таким чином для реалізації цієї схеми, Дерипаска виводить МГЗ зі складу "РусАла", щоб уникнути прямої розмитнення, і від технічної документації по процесу перероблення, щоб знову ж піти від платежів. В результаті Дерипаска стає монополістом з виробництва алюмінію в Україні. Щоб уникнути порушення законодавства, йому потрібно було заявити, що у відходах виробництва утворюється червоний шлам і пред'явити два варіанти для вирішення цієї ситуації: утилізувати або вивозити. Але він вибрав суд, тому будемо розбиратися в судах, чому "митниця не права", - резюмував керівник Чорноморської митниці.

Нагадаємо, раніше на Чорноморської митниці розповіли про нові схеми контрабандистів. За словами Щуцького, багато контрабандистів почали більш майстерно ухилятися від митних платежів, вказуючи в документах фіктивні компанії або занижену вартість товарів, справжність яких важко перевірити.

Чорноморська митниця була зареєстрована Міністерством юстиції України 16 листопада 2019 року. В цей же день Олександра Щуцького було призначено виконуючим обов'язки Чорноморської митниці.