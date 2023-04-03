Рука не дрогнет. В Литве подтвердили намерения арестовать Путина в случае его визита

"Если мы говорим об ордере на арест Путина, то речь идет о Римском статуте. Его ратифицировали более 100 стран мира. Вряд ли Путин приедет в страну, но Литва была инициатором его ареста, поэтому будь такой повод, она бы арестовала Путина", - говорится в заявлении.

По ее словам, Путина непременно задержали бы и передали в МКС. Добровольская уверена, что страна гордилась бы и радовалась такому событию. Глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас сказал, что сам позаботился бы о задержании Путина.

"Я точно могу сказать, что в Литве он был бы арестован. Я бы лично позаботился об этом, не переживайте. Рука Литвы не дрогнет", - сказал Кащюнас.

Администрация безопасности транспорта Литвы указала, что самолет Путина легально не может прилететь в Литву или пролететь над Литвой. Не из-за ордера на арест, а из-за санкций в отношении российской авиации. Глава МВД Литвы Агне Билотайте отметила, что санкции не запрещают Путину приехать наземным транспортом.