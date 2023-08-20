Движемся дальше в вопросе F-16. Зеленский прибыл в Данию

Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Данию. Обсудит вопросы поставок истребителей F-16 в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Продолжаем работу по усилению Украины, по защите наших людей", - написал президент

Он отметил, что во время визита в Данию планирует встретиться с премьер-министром Метте Фредериксен, с королевской семьей, с лидерами партий, членами Фолькетинга и с представителями датского бизнеса.

"Развиваем сотрудничество, готовим дополнительные хорошие новости для украинских воинов. Двигаемся дальше в вопросе F-16", - подчеркнул Зеленский.

Турне главы государства

Сегодня, 20 августа, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Нидерланды. Лидер страны сразу отметил, что главным вопросом его поездки в страну будут истребители F-16.

Президент Украины и премьер Нидерландов уже провели встречу и побывали на военной базе, где размещаются самолеты F-16. После встречи Марк Рютте заявил, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине, когда будут исполнены условия для такой передачи.

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