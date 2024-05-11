"Рух" не смог дожать "Оболонь" в погоне за топ-4 Премьер-лиги

Украина, Премьер-лига, 28-й тур

"Оболонь" – "Рух" – 0:0

Львовяне могли открыть счет в дебюте встречи, но Слюсар на ближней штанге после подачи углового пробил мимо ворот. "Пивовары" смогли организовать момент под конец первой трети. Это Черненко нанес прямой удар со штрафного, но Ледвий парировал.

Зато перед перерывом команды обменялись упущенными возможностями забить. Киевлянин Краснопир отобрал мяч в центре поля и неточно пробил с дистанции. В ответ вингер "Руха" Квасница пытался перебросить мяч через Кичака, однако кипер вовремя среагировал.

После перерыва преимуществом владели львовяне. Впрочем, до действительно голевых моментов дело доходило очень редко. Невероятно острым был лишь момент на 59-й минуте, когда Пидгурский из центра штрафной головой пробил в штангу после навеса Таллеса. Однако забитых мячей зрители не дождались.

Потеря очков в столице помешала "Руху" догнать "Днепр-1" в борьбе за топ-4 УПЛ. Львовская команда набрала 46 очков и осталась на 5-й строчке в турнирной таблице. Тем временем "Оболонь" идет на 13-й позиции, имея в активе 26 пунктов.